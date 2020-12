Malagò su Juve-Napoli: “Oltre alla giustizia sportiva sarebbe la sconfitta del calcio”

TORINO – Continua a far discutere il mancato match del 4 ottobre tra Juventus e Napoli: questa volta a parlarne è stato ad un evento a Milano il presidente del CONI Giovanni Malagò. Prima di parlare della vicenda legata alla partita, il numero uno dello sport italiano ha voluto rilasciare alcune battute su Paolo Rossi, scomparso nella giornata di ieri. Ecco le sue parole:

“Sarebbe una bella idea dedicare il titolo di capocannoniere della Serie A a Paolo Rossi, ma è una questione che riguarda FIGC e Lega. Non mi riguarda, però credo che sarebbe un’ottima idea. Per noi è doveroso ricordarlo, perché grazie a lui e ad un lavoro di squadra incredibile, quel meraviglioso gruppo guidato da un grandissimo allenatore ha battuto alcune leggende del calcio mondiale e ha conquistato la Coppa del Mondo. Ci hanno resi orgogliosi e di essere italiani, almeno per una volta, e hanno unito tutto il Paese, cosa che purtroppo non è accaduta spesso in Italia. Per questo motivo, Paolo Rossi ha un merito ed un valore che vanno anche oltre i risultati sportivi.

Per quanto riguarda Juve-Napoli vorrei che venisse risolto tutto nell'ambito della giustizia sportiva. Fortunatamente io non sono coinvolto in questo, dato che il Collegio di Garanzia del CONI è un tribunale terzo. Spero sempre che non ci siano dei passaggi ulteriori, dato che, se si andasse oltre la giustizia sportiva, sarebbe la sconfitta del calcio. Ovviamente, non è possibile impedire ad un cittadino di rivolgersi alla giustizia ordinaria; comunque, speriamo che si risolva tutto nella giustizia sportiva, che oggi dà molte garanzie".