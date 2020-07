L’uomo in più della Juve si chiama Juan Cuadrado

TORINO – Uno dei giocatori della Juventus che maggiormente sta impressionando in questa stagione è Juan Cuadrado.

Che sia in avanti, o come sempre più spesso accade da terzino, il rendimento de colombiano in questa stagione é molto alto: Cuadrado ha già disputato 37 gare, 14 in più dello scorso anno, e si è rivelato importantissimo nelle economie delle fasce bianconere, visti anche i tanti infortuni dei suoi compagni. Contro il Genoa è stato il bianconero con più passaggi positivi (92) cross (4) e contrasti vinti (4), segno del grande momento che sta passando.

