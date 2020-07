Longo: “Derby? Cercheremo di dare tutto per vincere”

TORINO – L’allenatore del Torino Moreno Longo ha parlato intervistato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio.

Il tecnico del Torino ha messo nel mirino la partita di sabato contro la Juventus, in programma alle 17:15 all’Allianz Stadium e valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A: “Sappiamo qual è il calendario: c’è il derby. Di conseguenza cercheremo di tirare fuori il massimo per una partita per noi, per la nostra gente, per i nostri tifosi. Cercheremo di dare tutto per portare a casa una vittoria che per noi sarebbe salutare”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<