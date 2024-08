L'attaccante lucano lascerà con ogni probabilità il West Ham, ma sui social i tifosi bianconeri sperano in un suo ritorno

RIMPIANTO

TORINO – Doveva essere la stagione del riscatto per Simone Zaza al West Ham, ma dopo tre mesi in quel di Londra è già arrivata la bocciatura per l’ex Juve. I tifosi degli Hammers, delusi dal rendimento di Zaza che non ha ancora trovato il primo gol in Inghilterra, hanno lanciato una raccolta fondi online per pagare il biglietto di ritorno, destinazione Torino. Un’idea bizzarra, che però non dispiacerebbe a molti tifosi bianconeri, che appena hanno saputo la notizia hanno spinto per il ritorno di Zaza alla Juve.

RIMPIANTO – I tifosi bianconeri infatti rimpiangono Zaza, vorrebbero rivedere alla Juve l’attaccante lucano, che è sempre piaciuto per la sua voglia di combattere e i suoi gol decisivi, su tutti quello al Napoli dello scorso anno.

Attestati di stima per Zaza, che viene difeso dai supporters della Juve che ritengono inaccettabile il trattamento ricevuto dall’ex bianconero a Londra. I tifosi sui social hanno già scelto. E voi? Lo rivorreste Zaza alla Juve? VOTA IL SONDAGGIO

