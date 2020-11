Leonardo Bonucci vicino alle 100 presenze in Nazionale

TORINO – Da tempo, ormai, Leonardo Bonucci è uno dei giocatori più importanti del panorama calcistico italiano: 371 presenze e ben 24 gol in Serie A, un ottimo score per un difensore centrale. Nei prossimi giorni, però, il numero 19 della Juventus potrebbe entrare di diritto nella storia delle leggende di questo sport per l’Italia. Infatti, come riportato da La Stampa, il giocatore è vicino alle 100 presenze in Nazionale, che potrebbe raggiungere già nella sfida contro la Polonia. Il suo esordio fu nel marzo del 2010 in un’amichevole contro il Camerun e, da allora, altre 98 partite con 7 reti messe a segno.