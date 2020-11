Leonardo Bonucci suona la carica sui social: “Fino alla fine!”

TORINO – La Juventus si prepara alla Continassa per i prossimi impegni di campionato: domenica alle 12:30, infatti, i bianconeri sfideranno allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, nel big match valido per la settima giornata della Serie A 2020-2021. In vista di una delle partite più importanti della stagione, Leonardo Bonucci ha voluto suonare la carica sui social. Con un post sul proprio profilo Instagram ufficiale, il difensore della Juve ha mostrato le immagini del suo allenamento di oggi con il resto della squadra. “Fino alla fine!” sono state le parole per caricare l’ambiente: la Vecchia Signora vuole ripetersi ancora una volta in campionato, dopo le grandi prestazioni in Champions League e nell’ultima giornata contro lo Spezia.