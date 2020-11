Legrottaglie incensa de Ligt: “In difesa può cambiare la storia del gioco”

TORINO – Finalmente la Juventus e Andrea Pirlo possono contare su Matthijs de Ligt, rimasto ai box troppo a lungo a causa dell’operazione subita alla spalla in estate. Nella sfida contro il Cagliati di sabato sera si è fatto valere nel reparto arretrato, non facendo sentire la mancanza di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Del giocatore olandese ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera un ex difensore bianconero, Nicola Legrottaglie. Ecco le sue parole:

“Io credo che lui in difesa può cambiare la storia del gioco del calcio. Conosciamo le sue caratteristiche: è forte fisicamente, ha ottimi piedi e gioca un calcio moderno. Io credo che possa giocare con più continuità rispetto agli altri, anche se bisogna capire dove. Comunque, giocherà molte partite: molto dipenderà dalle condizioni di Bonucci e Chiellini, ma io credo che scenderà spesso in campo“.