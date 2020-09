Leandro Fernandes al Pescara

TORINO – La Juventus continua il suo percorso di valorizzazione dei giovani presenti in squadra, attraverso la formazione Under 23.

Proprio da questa è uscito Leandro Fernandes, grande prospetto in forza alla Juventus, che è stato mandato in prestito dai bianconeri: come comunicato dal sito ufficiale della squadra infatti, il giocatore è passato in prestito al Pescara.

“La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Juventus F.C. le prestazioni sportive del centrocampista olandese classe 99’ Leandro Fernandes.”