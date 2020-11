Le ultime dallo Juventus Training Center

TORINO – Continua a lavorare la Juventus alla Continassa, priva dei giocatori partiti per gli impegni con le rispettive Nazionali. Sul proprio sito web, il club bianconero ha pubblicato il report della seduta di allenamento di oggi, guidata da Andrea Pirlo. Ecco le ultime dallo Juventus Training Center.

La mattinata dei giocatori è stato diviso in due momenti: innanzitutto, è stato svolto un lavoro in palestra per il rafforzamento, dopodiché i calciatori hanno svolto in campo degli esercizi di tecnica e di tattica con il pallone. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani mattina, per una nuova sessione di lavoro in vista dei prossimi impegni.