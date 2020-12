TORINO – Il pareggio contro l’Atalanta è ormai storia passata per la Juventus, che già oggi ha ripreso la preparazione alla Continassa. Gli uomini in bianconero si sono rivisti questa mattina alla Continassa per l’allenamento agli ordini di Andrea Pirlo, che sta preparando la sfida contro il Parma al Tardini. Ecco le ultime dallo Juventus Training Center.

Per i giocatori che sono scesi in campo ieri sera c’è stata solamente una seduta di scarico, mentre il resto della squadra si è esercitata sul possesso palla. Al termine della seduta, partitella per chi non ha giocato ieri e poi tutti sotto la doccia. Domani l’allenamento sarà nel pomeriggio e ci si preparerà a partire per Parma, dove si giocherà un’altra sfida importante per il campionato della Vecchia Signora. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<