Le ultime dallo Juventus Training Center

TORINO – Si prepara al ritorno in campo la Juventus. Oggi, gli uomini di Andrea Pirlo, si sono ritrovati alla Continassa per la seduta di allenamento in vista della gara contro la Dinamo Kiev: mercoledì sera alle 21, infatti, i bianconeri affronteranno gli ucraini all’Allianz Stadium per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Ecco le ultime novità dallo Juventus Training Center.

La sessione di allenamento è stata scandita da tre momenti fondamentali: il primo sono stati i possessi palla, il secondo la tattica e il terzo le esercitazioni. Domani, la squadra si ritroverà di nuovo al centro sportivo per una nuova seduta di allenamento in mattinata. Alle 14:30, poi, ci sarà la conferenza stampa del tecnico della Vecchia Signora allo Stadium.