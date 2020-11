Le ultime dallo Juventus Training Center

TORINO – Mancano due giorni al ritorno in campo della Juventus in Serie A: i bianconeri, sabato sera, affronteranno fuori casa il Benevento di Pippo Inzaghi. Oggi la squadra, dopo il giorno di riposo concesso in seguito alla vittoria di Champions contro il Ferencvaros, è tornata ad allenarsi. Con una nota sul proprio sito web ufficiale, la società bianconera ha reso noto quanto avvenuto nella seduta odierna agli ordini di Mister Andrea Pirlo. Ecco le ultime dallo Juventus Training Center.

La preparazione della squadra questa mattina è stata incentrata soprattutto su delle esercitazioni tecniche e sul lavoro con il pallone: infatti, una parte dell’allenamento è stata dedicata anche al torello. Domani mattina, la Juve si ritroverà di nuovo sul campo della Continassa per la rifinitura, prima di partire nel pomeriggio alla volta di Benevento.