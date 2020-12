TORINO – Ieri sera, stranamente, Cristiano Ronaldo non è riuscito ad essere decisivo: il campione portoghese della Juventus ha giocato una gara spenta, senza acuti, non da lui. Per questo, i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre il pari in casa con l’Atalanta; inoltre, l’attaccante juventino ha sbagliato un calcio di rigore, parato da Pierluigi Gollini. Per questo, oggi il Corriere dello Sport ha voluto mostrare le statistiche di CR7 dal dischetto. Il calciatore ha una media di realizzazione in carriera dell’84%, avendone calciati 159 e sbagliati 26. Nella sola esperienza alla Juve, invece, ne ha battuti 30 e sbagliati 4, con una percentuale realizzativa dell’87%. Quello di ieri è stato una piccola macchietta nella sua straordinaria stagione, che sabato contro il Parma potrà ripartire. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<