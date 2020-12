Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

TORINO – Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio della sfida del Ferraris tra Genoa e Juventus, una partite fondamentale per il campionato di entrambe. In questi momenti, i due allenatori, Rolando Maran e Andrea Pirlo, stanno ultimando le scelte per i 22 giocatori che scenderanno in campo. Ecco le probabili formazioni di Genoa-Juventus:

GENOA (4-4-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Badelj, Sturaro, Lu. Pellegrini; Shomudorov, Scamacca. All.: Maran.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.