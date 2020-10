Le parole di Andrea Agnelli sulla riapertura degli stadi

TORINO – Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato in conferenza stampa di diversi temi: tra gli argomenti toccati, però, c’è anche quello della riapertura degli stadi. Ad oggi, solamente mille persone possono assistere, su invito delle società, alle partite di Serie A, ma si vorrebbe lavorare per una maggiore disponibilità.

Ecco le parole del presidente bianconero, riportate attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Twitter, dalla stessa società: “L’aumento della capienza degli impianti, deve essere gestito con responsabilità: le situazioni sono diverse, e l’indicazione è per un minimo di 1000 persone. Il nostro compito è attenerci alle disposizioni; non facciamo fughe in avanti“.