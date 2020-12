Le immagini dell’allenamento della Juventus in vista del Barcellona

TORINO – Manca solo un giorno ad un’altra super sfida di Champions League per la Juventus: i bianconeri, infatti, domani sera scenderanno sul prato del Camp Nou per scontrarsi con i padroni di casa del Barcellona. L’obiettivo è scalzare i catalani dal primo posto nel girone e conquistare la prima fascia per gli ottavi di finale. Alla vigilia della sfida, gli uomini di Andrea Pirlo si sono ritrovati alla Continassa per prepararsi alla gara e il club ha voluto mostrare tutto sui social. Con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, infatti, la Juve ha mostrato le immagini dell’allenamento della squadra in vista del Barça. Ecco le foto della Vecchia Signora! >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<