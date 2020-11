Le cifre della super offerta di Juventus e PSG per Sergio Ramos

TORINO – Incredibili retroscena per il calciomercato della Juventus, che si sta surriscaldando con delle operazioni incredibili. Sono spuntate, infatti, le cifre della super offerta dei bianconeri e del Paris Saint Germain per Sergio Ramos: a riportare la notizia sono gli spagnoli di El Chiringuito Tv, che parlano di circa 12 milioni di euro messi sul piatto da entrambi i club. Il difensore iberico è in scadenza di contratto con il Real Madrid e potrebbe lasciare la Spagna a fine stagione. Per questo motivo, su di lui si sono mossi alcune delle migliori squadre d’Europa, in particolare la Juve e il PSG: nei prossimi mesi si vedrà quale tra le due verrà scelta dal capitano della Nazionale Spagnola.