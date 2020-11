Lazio-Juventus – Le probabili formazioni della sfida dell’Olimpico

TORINO – Si avvicina un’altra super sfida per la Juventus: i bianconeri, infatti, domani alle 12:30 affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio, nella gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si affronteranno in questo big match fondamentale per entrambe e i due allenatori stanno studiano le decisioni per i 22 giocatori che scenderanno in campo. Ecco le probabili formazioni della sfida per Andrea Pirlo e Simone Inzaghi, riportate da gianlucadimarzio.com:

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milenkovic-Savic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; Caicedo, Correa. Allenatore: S. Inzaghi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata. Allenatore: Pirlo.