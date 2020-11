Lazio-Juventus – Le probabili formazioni del big match dell’Olimpico

TORINO – Mancano solo due ore al fischio d’inizio della settima giornata della Serie A 2020-2021: in campo Lazio e Juventus, per una super sfida ai vertici del calcio italiano. In questi momenti, Andrea Pirlo e Simone Inzaghi, stanno preparando le ultime scelte per i 22 giocatori che scenderanno in campo. I biancocelesti, in particolare, dovranno fare i conti con alcune assenze importanti, dovute al caos per i tamponi. Ecco le probabili formazioni del big match dell’Olimpico:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Correa.

JUVE (3-5-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa (Kulusevski); McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.