Lazio-Juventus – Le immagini dei bianconeri a pochi minuti dal match

TORINO – Manca pochissimo al fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Juventus: alle 12:30 le due squadre scenderanno in campo per la settima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. A pochi minuti dall’inizio del match, i bianconeri hanno mostrato le immagini social dei giocatori: con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la società ha fatto vedere le foto degli uomini di Andrea Pirlo sul prato dell’Olimpico. La squadra prende le misure e si appresta ad affrontare i biancocelesti in casa loro. L’obiettivo della Vecchia Signora è solo uno: continuare a vincere.