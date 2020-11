Lazio-Juventus – L’arrivo dei bianconeri allo Stadio Olimpico

TORINO – Manca meno di un’ora all’inizio della super sfida tra Lazio e Juventus: alle 12:30, infatti, le due squadre scenderanno in campo e daranno vita al big match della settima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Nel frattempo, i bianconeri sono arrivati allo Stadio Olimpico di Roma e il club ha documentato tutto sui social. Infatti, con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Juve ha mostrato in un video le immagini dell’arrivo degli uomini di Andrea Pirlo nell’impianto capitolino. Manca sempre meno all’inizio di questa partita fondamentale per il campionato della Vecchia Signora.