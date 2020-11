Lazio-Juventus – La locandina social del big match dell’Olimpico

TORINO – Mancano solo poche ore all’inizio della super sfida del campionato di Serie A tra Lazio e Juventus: le due squadre si affronteranno alle 12:30 nella Capitale per la settima giornata della stagione 2020-2021. Per questo, il club bianconero ha voluto ricordare l’appuntamento con la locandina social del big match dell’Olimpico. Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Vecchia Signora ha mostrato gli orari del lunch game: le due società si sfideranno in una gara fondamentale per entrambe, alla ricerca di conferme per puntare ai primi posti in classifica.