la Juventus

Lazio-Juventus – Il buongiorno social dallo Stadio Olimpico

TORINO – Manca sempre meno al fischio d’inizio della super sfida tra Lazio e Juventus: alle 12:30 le due squadre scenderanno in campo e si affronteranno in un big match fondamentale per entrambe. A poche ore della partita, la Juve ha voluto augurare un buongiorno sui social ai propri tifosi dallo Stadio Olimpico. Con un post sul proprio profilo Twitter ufficiale, infatti, la Vecchia Signora ha mostrato le immagini del campo dove andrà in scena la gara contro i biancocelesti. “BUONGIORNO dall’Olimpico!” ha scritto il club, che si appresta ad affrontare le Aquile nel loro nido.