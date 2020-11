Lazio-Juventus – I numeri della super sfida tra i due club

la Juventus

TORINO – Manca veramente poco all’inizio del big match valido per la settima giornata di Serie A tra Lazio e Juventus. In vista della gara, il club bianconero ha voluto presentare i numeri della super sfida tra le due squadre: sul proprio sito web ufficiale, infatti, la società juventina ha pubblicato qualche statistica delle sfide contro i biancocelesti.

Innanzitutto, questa sarà la seconda partita in assoluto alle 12:30 tra le due squadre e sarà il 153º confronto in Serie A, il 77° a Roma, tra Lazio e Juventus: i bianconeri hanno vinto 82 volte, mentre i biancocelesti 34. Inoltre, la Juve è la squadra contro cui i capitolini hanno perso più partite di Serie A; nelle sfide giocate a Roma, invece, la Lazio ha vinto 25 volte, mentre la Vecchia Signora 33 volte. Nelle ultime 23 sfide giocate all’Olimpico dalle Aquile, poi, i biancocelesti hanno perso solo 3 volte. Inoltre, la Juventus ha registrato più clean sheet in Serie A proprio contro la Lazio dalla stagione 2011-12: ben 11 su 18 partite.