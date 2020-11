Lapo su Maradona: “Come un fratello, abbiamo combattuto le stesse battaglie”

TORINO – Anche Lapo Elkann si è aggiunto al cordoglio per la morte di Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì all’età di 60 anni. Intervenuto alla trasmissione “Verissimo” di Canale 5, il noto tifoso bianconero e fratello del proprietario della Juventus John Elkann, ha parlato del grande campione argentino con grande commozione. Ecco le sue parole:

“Diego aveva un cuore immenso, per me era un amico vero, come un fratello. Lui ha dovuto combattere in un mondo molto difficile e aveva delle qualità umane impressionanti; bisogna ricordarlo per le sue dotti immense, non solamente nel calcio. Maradona è stato il miglior giocatore di tutti i tempi, ma è stato anche un uomo molto generoso e con un’animo d’oro, in prima linea per aiutare le persone più deboli. La sua morte è una gravissima perdita per tutti quanti: mi sento come se fossi morto io, perché quello che gli è successo sarebbe potuti accadere anche a me. Infatti, abbiamo combattuto le stesse battaglie e provato le stesse sofferenze a causa delle dipendenze. Su internet hanno spesso preso in giro entrambi, ma per me era un onore essere messo al fianco di Diego, un uomo che suscitava amore e passione in tutti.

Maradona veniva da una realtà molto povera, a differenza mia, ma entrambi abbiamo dovuto combattere con dei grandi vuoti esistenziali, che cercavamo di colmare con le sostanze. Lui, però, mi è stato sempre vicino, come ha fatto con tante altre persone. Era pieno di generosità in ogni cosa e mi è sempre stato di supporto con grande affetto, perché era come se tutti e due fossimo rimasti dei bambini per la nostra sensibilità. Mi ricordo molto bene la prima volta che ho incontrato Diego: era durante una partita del Napoli contro la Juve e, appena l’ho visto, mi sono illuminato“.