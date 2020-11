L’agente di Coutinho: “Aspettiamo la fine della stagione prima di qualsiasi discorso”

TORINO – Si muove ancora qualcosa per alcuni obiettivi di mercato della Juventus, che continua a lavorare senza sosta per rinforzare la squadra. Uno dei nomi accostati ai bianconeri in queste ultime settimane è quello di Coutinho, attaccante brasiliano in forza al Barcellona. Il suo agente, Kia Joorabchian, ha parlato di lui sulle pagine di Mundo Deportivo, rimandando le voci di mercato. Ecco le sue parole:

"Ancora non ho sentito nulla e non abbiamo intenzione di trasferirci dal Barça, e sì, Coutinho può contribuire a una stagione di successo. Si era parlato di un desiderio di tornare in Premier League: potrebbe non accadere quest'anno, potrebbe accadere quest'anno, non lo sappiamo. Per ora non abbiamo davvero discusso di nulla. Stiamo ancora aspettando la fine della stagione prima di iniziare a parlare di qualsiasi cosa in termini di trasferimenti. Ho sempre detto che gli piaceva giocare in Premier League, si è divertito molto al Liverpool".