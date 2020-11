La top 11 della giornata di Champions League: escluso Morata

TORINO – L’Italia viene ancora una volta snobbata incredibilmente. Oggi, infatti, la UEFA ha stilato sui social la top 11 della giornata di Champions League appena trascorsa: con un post sul profilo Twitter ufficiale della competizione, la Federazione calcistica europea ha mostrato la formazione con i migliori giocatori della settimana, escludendo clamorosamente Alvaro Morata. Il centravanti della Juventus nella sfida di ieri contro il Ferencvaros è stato decisivo ed ha regalato la vittoria ai suoi con una doppietta. Questo non basta per l’Europa, però, che ha scelto di schierare in attacco Werner e Plea.