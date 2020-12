La probabile formazione della Juventus contro la Dinamo Kiev

TORINO – Mancano poche ore ad un’altra sfida di Champions League per la Juventus: alle 21 di questa sera, infatti, all’Allianz Stadium i bianconeri affronteranno la Dinamo Kiev, nella gara valevole per la quinta giornata della fase a gironi. In questi momenti, Andrea Pirlo sta valutando le ultime scelte per l’11 che scenderà in campo contro gli ucraini: il tecnico, nonostante la squadra sia già qualificata, non vuole regalare punti agli avversari ed è deciso a schierare i titolari. Ecco la probabile formazione della Juve contro la Dinamo Kiev:

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.