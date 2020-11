La probabile formazione della Juventus contro il Ferencvaros

TORINO – Torna anche la Champions League per la Juventus, che all’Allianz Stadium, questa sera, affronterà il Ferencvaros. La gara sarà valevole per la quarta giornata della fase a gironi del torneo e i bianconeri cercano di conquistare nuovi punti per insidiare il primato del Barcellona nel gruppo G. A poche ore dalla sfida, Andrea Pirlo sta valutando ancora la possibili scelte per l’11 che scenderà in campo: il tecnico deve far fronte a diverse assenze, a cui si aggiunge anche quella di Gigi Buffon. Ecco la probabile formazione della Vecchia Signora nella sfida contro gli ungheresi:

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.