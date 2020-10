La prima pagina di TuttoSport: “Morata e Stop!”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Parte del titolo centrale del quotidiano torinese è dedicata alla partita di ieri sera, che ha visto la Juventus affrontare il Crotone: la gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 e con il ritorno amaro dei bianconeri da questa trasferta. “Frenata Juve a Crotone. Morata e stop! Segna Simy su rigore, pari dello spagnolo su splendido assist di Chiesa, che poi si fa espellere e lascia la squadra in dieci nell’ultima mezz’ora“. Anche quella del neo-acquisto della Juve è una prestazione da dimenticare: infatti, nonostante Chiesa abbia fornito un assist favoloso per il pareggio di Morata, quel rosso a 30′ dalla fine è troppo grave nel giudizio della sua gara. Avrà modo di rifarsi, magari anche questa settimana con l’inizio della Champions League.