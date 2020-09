La prima pagina di TuttoSport: “Mister Pirlo, c’è Dzeko per te!”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport! Il quotidiano torinese dedica il titolo principale alla Juventus, scrivendo: “Mister Pirlo, c’è Dzeko per te! Il tecnico della Juve promosso a Coverciano ottiene il patentino UEFA PRO per allenare in Serie A ed entro venerdì avrà dalla società il bomber tanto atteso: l’attaccante bosniaco è a un passo, si attende solo il sì di Milik al trasferimento alla Roma. I bianconeri vanno a caccia di un esterno alto: tra Chiesa e Carrasco spunta l’idea El Shaarawy“. Juve ancora molto attiva sul mercato, con il numero 9 della Roma ad un passo e un esterno nel mirino.