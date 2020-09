La prima pagina del Corriere: “Juve, il 9 è Dzeko”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport! In taglio alto, il quotidiano dedica spazio alla notizia dell’accordo tra la Juventus e il centravanti giallorosso: “Sta per concludersi il tormentone dell’estate: Pirlo avrà l’attaccante. Juve, il 9 è Dzeko. E la Roma si regala Milik e Kumbulla“. Il bosniaco sta per passare in bianconero, mentre la società capitolina lo sostituirà con l’attaccante polacco del Napoli e si rinforzerà con il difensore albanese del Verona.