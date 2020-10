La prima pagina del Corriere: “Inter e Juve sgonfiate”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo centrale del quotidiano è dedicato alle mediocri prestazioni di Juventus e Inter: i bianconeri hanno pareggiato per 1-1 contro il neopromosso Crotone, mentre i nerazzurri hanno perso 2-1 il derby con il Milan. “Una ripresa difficile per le grandi favorite alla vigilia della Champions. Inter e Juve sgonfiate. Pioli batte conte, Pirlo fermato a Crotone: il Milan è solo in testa. Nel derby uno-due in 3′ di Zlatan. Lukaku c’è ma non basta (1-2). Antonio: “Loro più fortunati”. Senza CR7 bianconeri fiacchi (1-1). Chiesa, esordio con assist e rosso“. Un’altra nota negativa della serata bianconera, infatti, è stata proprio l’espulsione del nuovo acquisto Federico Chiesa: nonostante l’assist vincente per il pareggio di Morata, la sua prestazione è da dimenticare, a causa del rosso diretto rimediato a mezz’ora dalla fine.