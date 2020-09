La prima di TuttoSport: “Ciao Suarez, Dybala resta”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport! Il quotidiano torinese dedica il taglio centrale alla Juventus, in particolar modo alle notizie riguardo l’acquisto del nuovo attaccante. “Dzeko: Milik, deciditi!” è l’invito rivolto al centravanti del Napoli, perché accetti l’offerta della Roma e lasci partire il bosniaco. “Ciao Suarez, Dybala resta. La Juve per ora accantona l’uruguaiano. Il bosniaco bloccato dal no di Milik alla Roma. L’agente della Joya in Italia per il rinnovo fino al 2025“. Le altre notizie sono sull’abbandono della pista Suarez e sul rinnovo di Paulo Dybala, che rimarrà in bianconero ancora a lungo.