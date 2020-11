la Juventus

La Juventus si prepara al Natale sui social

TORINO – Dicembre è alle porte e, come ogni anno, in questo funesto e complicato 2020 si avvicina il Natale, periodo di rinascita e di speranza. Anche la Juventus ha voluto cogliere l’occasione per sensibilizzare i propri tifosi in questo momento particolare: infatti, la società bianconera ha voluto iniziare a prepararsi al Natale sui social. Il club, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video per ricordare l’arrivo e il significato delle festività natalizie. “Questo Natale restiamo uniti, nella mente e nell’anima. Rimettiamo insieme ogni singolo pezzo. Assaporiamo i singoli istanti, per trasformarli nei nostri momenti più preziosi. Connections make us one!” ha scritto la Vecchia Signora nel post.