La Juventus si carica sui social: “Una domenica… da vincere!”

TORINO – Questa sera torna in campo la Juventus, che alle 18 affronterà in trasferta il Genoa. La sfida del Ferraris, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, sarà fondamentale per entrambe le squadre, decise a continuare nella loro crescita. Per questo motivo, la Vecchia Signora ha deciso si caricarsi sui social in vista del match contro i gialloblù. “Una domenica… da vincere!” ha scritto il club bianconero su Twitter, dove ha mostrato la locandina della partita. Un nuovo step nella stagione degli uomini di Andrea Pirlo, che volgiono continuare a vincere e convincere. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<