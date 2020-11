La Juventus scherza sui social con Alex Sandro e McKennie

TORINO – Scalda i motori la Juventus in vista della prossima sfida di campionato: domani sera, infatti, i bianconeri affronteranno all'Allianz Stadium il Cagliari nell'ottava giornata della Serie A 2020-2021. Oggi, la squadra si è allenata alla Continassa agli ordini di Andrea Pirlo e in campo sembrava esserci un ottimo clima. Per questo, la società ha scherzato sui social con Alex Sandro e Weston McKennie: con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, il club ha voluto mostrare le foto dei due giocatori in allenamento mentre ridono e scherzano. "Sensazione del venerdì" ha scritto la Juve nel tweet, mostrando l'umore della squadra in vista del prossimo match.