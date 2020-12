La Juventus ricorda un precedente con la Dea: “Indimenticabile”

TORINO – Mancano poche ore alla sfida di alta classifica tra Juventus e Atalanta: alle 18:30, infatti, le due squadre scenderanno sul campo dell’Allianz Stadium, per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Una partita che porta alle mente dei tifosi bianconeri dei bellissimi ricordi, ripresi anche dal club sui social. “Indimenticabile” ha scritto la Juve su Twitter, dove ha mostrato il video del precedente con la Dea del 2012. In quell’incontro, terminato 3-1 per i bianconeri, la Vecchia Signora festeggiava la vittoria dello Scudetto e l’ultima apparizione di Alex Del Piero. Chissà che anche il match di questa sera non diventi così importante per gli juventini. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<