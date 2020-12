La Juventus reagisce ai sorteggi sui social: “Sarà sfida contro il Porto”

TORINO – Sono arrivati i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League e la Juventus affronterà il Porto. La squadra di Andrea Pirlo se la vedrà contro gli uomini di Sergio Conceiçao, una vecchia conoscenza del nostro campionato: una sfida molto importante, tra due squadre che hanno fatto molto bene nei loro gironi. Per questo, la Vecchia Signora ha reagito ai sorteggi celebrando la gara sui social. “Eccolo l’ottavo dei bianconeri! Sarà sfida contro il Porto!” ha scritto la Juve sul proprio profilo Twitter ufficiale. Si profila una nuova grande partita, contro un avversario di ottimo valore. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<