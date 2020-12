La Juventus potrebbe ancora provarci per Pogba

TORINO – Continua a lavorare senza sosta sul mercato la Juventus, decisa a rinforzare sempre di più la propria rosa. Molti sono i nomi che stanno finendo nel mirino della società torinese e alcuni potrebbero portare a clamorosi ritorni: infatti, secondo quanto riportato da Sport Witness, i bianconeri potrebbero ancora provarci per Paul Pogba. Il centrocampista francese, che ha giocato con la Juve dal 2012 al 2016, sembra ormai in rotta con il Manchester United. Al termine della stagione, potrebbe lasciare la Premier League e cercare una nuova sistemazione. La Vecchia Signora potrebbe farsi sotto e sperare di riportare in Italia Paul Pogba. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA