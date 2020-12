La Juve Under-23 si carica sui social: “Prossimo step: Pontedera!”

TORINO – Continua la corsa nel campionato di Serie C per la Juventus Under-23 di Lamberto Zauli. La squadra, attualmente al sesto posto in classifica, nell’ultima giornata ha subito una sconfitta in casa contro l’Alessandria e adesso ha voglia di riscatto. Per questo, il club ha voluto suonare la carica sui social in vista degli impegni futuri. “Prossimo step: Pontedera!” ha scritto la squadra giovanile sul proprio profilo Twitter, dove ha mostrato le immagini dell’allenamento odierno. Domenica 20 dicembre, infatti, andrà in scena la sfida contro la squadra toscana, diverse posizioni indietro rispetto ai bianconeri, che vorranno assolutamente centrare la vittoria. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<