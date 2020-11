La Juve si carica sui social: “Pronti a dare il massimo mercoledì!”

TORINO – Sabato sera la Juventus è uscita dal campo del Vigorito dopo aver raccolto un altro risultato deludente: infatti, contro il Benevento è finita in pareggio e i bianconeri hanno fornito una prestazione al di sotto delle aspettative. Questa settimana, gli uomini di Andrea Pirlo sono chiamati a riscattarsi in Champions League contro la Dinamo Kiev, per riprendere a vincere e per cercare di insidiare il primo posto del Barça nel girone. Per questo, la Juve si è caricata sui social in vista della prossima sfida europea. “Pronti a dare il massimo mercoledì!” ha scritto il club su Twitter, dove ha pubblicato una fotto in cui si mostra tutta la grinta di Matthijs de Ligt, uno dei migliori per carisma e per gioco nelle ultime gare. Contro gli ucraini l’obiettivo è solo uno: la vittoria.