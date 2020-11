La Juve perde i pezzi: anche Bonucci KO

TORINO – Emergenza in casa Juventus dopo l’infortunio che ha bloccato in Nazionale Leonardo Bonucci, costretto a lasciare il ritiro degli Azzurri e a tornare a Torino.

Il calciatore, alle prese con problemi muscolari, sarà valutato dallo staff medico della Juventus ma per lui si prospettano almeno tre settimane di stop: il calciatore dovrebbe quindi saltare le partite di Serie A con Cagliari e Benevento e quella di Champions League contro il Ferencvaros, per rientrare in occasione della sfida contro la Dinamo Kiev il 2 dicembre o il 5 nel derby contro il Torino.