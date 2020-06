La Juve continua a monitorare Kumbulla

TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato in vista della prossima stagione, per regalare una grande rosa a Maurizio Sarri.

Dopo l’acquisto di Arthur, i bianconeri continuano a seguire il difensore del

Verona Marash Kumbulla, su cui ha gli occhi anche la Lazio. La squadra di Lotito sembra essere in vantaggio, soprattutto per le garanzie di titolarità che la Juventus non può dare, ma i bianconeri sono alla finestra in attesa della decisione del giocatore.

