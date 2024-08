La coppia in HD fa già sognare: Higuain e Dybala a caccia di record

L'esordio del duo argentino ha acceso i sogni dei tifosi della Juve, l'obiettivo è superare la quota fatta registrare quasi 60 anni fa dal duo Charles-Sivori

COPPIA IN HD

Due gol in dieci minuti, tutti pazzi per Higuain e Sassuolo schiantato nel giro di 30 minuti. La prima insieme per Dybala e il Pipita è stata da sogno e i tifosi bianconeri già si aspettano numeri clamorosi dai due argentini, in attesa del primo gol stagionale della Joya. Solo sette coppie gol della Juve hanno superato i 30 gol in Serie A, l’obiettivo dei due argentini è riscrivere il record di 56 anni fa. Da Ibra-Del Piero a Ravanelli-Vialli, da Trezegol-Alex a Tevez Llorente, la coppia in HD è pronta a metterli tutte alle spalle: VAI ALLA CLASSIFICA

7° POSTO

Del Piero-Ibra, stagione 2004/05, 30 gol stagionali.

6° POSTO

Ravanelli-Vialli, stagione 1994/95, 32 gol stagionali

5° POSTO

Tevez-Llorente, stagione 2013/14, 35 gol stagionali

4° POSTO

Del Piero-Inzaghi, stagione 1997/98, 39 gol stagionali

3° POSTO

Del Piero-Trezeguet, stagione 2001/02, 40 gol stagionali

2° POSTO

Ancora Del Piero-Trezeguet, stagione 2007/08, 41 gol stagionali

1° POSTO

Charles-Sivori, stagione 1959/60, 51 gol stagionali.

