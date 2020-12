La Champions e la sfida CR7-Messi: “Potrebbe essere il loro ultimo incontro?”

TORINO – Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio della super sfida tra Barcellona e Juventus, che alle 21 si scontreranno al Camp Nou per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. In campo, assisteremo anche allo scontro tra due dei più grandi giocatori della storia del calcio: stiamo parlando, ovviamente, di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Dopo 31 mesi, il portoghese e l’argentino sono di nuovo l’uno di fronte all’altro in una partita importantissima. Per questo, anche la Champions League ha voluto celebrare sui social la sfida CR7-Messi. “Potrebbe essere il loro ultimo incontro?” si è chiesto su Instagram il profilo ufficiale della competizione: che possa veramente essere l’ultimo duello tra questi due fenomeni? >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<