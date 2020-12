Kulusevski in rampa di lancio

TORINO – Tra poche ore la Juventus scenderà in campo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per il derby contro il Torino, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A.

Questa sera Andrea Pirlo dovrebbe affidarsi a Dejan Kulusevski, che ritroverà una maglia da titolare dopo la panchina in Champions League. Così come successo per Chiesa, Pirlo spera che lo svedese trovi la forma migliore e giochi una grande partita questa sera, per aumentare il morale e poter contare su di lui per questo tour de force di fine anno.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<