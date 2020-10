Khedira sui social: “Big match davanti. Buona fortuna ragazzi!”

TORINO – Si avvicina sempre di più l’ora di Juventus-Barcellona: domani sera alle 20:45, i bianconeri scenderanno sul campo dell’Allianz Stadium per la prima super sfida di Champions League in questa stagione. Alla vigilia della gara, anche uno dei giocatori che stanno avendo più problemi con la società ha voluto dare la carica ai propri compagni.

Si tratta di Sami Khedira, che sui social ha affermato: “Big match davanti. Buona fortuna ragazzi!“. Con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, il centrocampista tedesco ha mostrato alcune immagini degli allenamenti col resto della squadra: lui, però, non prenderà parte alla sfida. Da quest’estate, infatti, il campione del Mondo 2014 è in rotta con la dirigenza juventina, con cui non è riuscito ad accordarsi per la rescissione del contratto. Tuttavia, nonostante queste frizioni, non sta facendo mancare il suo supporto ai bianconeri, che si apprestano a disputare una partita importantissima. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, stanno circolando alcune grosse novità di mercato in casa bianconera. Paratici prepara i botti del futuro: la lista della spesa è piena di nomi e occhio alle sorprese! >>>VAI ALLA NOTIZIA