TORINO – La Juventus continua il suo braccio di ferro con il centrocampista tedesco Sami Khedira.

Il giocatore infatti, che non rientra più nei piani di Andrea Pirlo, non vuole accordarsi la società per rescindere il contratto in essere, e chiede tutte le restanti mensilità: la Juventus vorrebbe accordarsi per una cifra minore, e visto il muro del giocatore, Khedira dovrebbe con tutta probabilità finire fuori rosa per tutta la stagione.