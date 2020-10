Juvnetus-Verona – Le probabili formazioni del match di questa sera

TORINO – Manca sempre meno tempo all’ingresso sul campo dell’Allianz Stadium per Juventus e Verona: il calcio d’inizio della partita valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020-2021 per le due squadre è fissato alle 20:45. A poche ore dall’inizio, quindi, cominciano ad uscire fuori le possibili scelte dei due allenatori, Andrea Pirlo e Ivan Juric, per la sfida. Ecco le probabili formazioni del match di questa sera, riportate da calciomercato.com:

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny: Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Dybala, Morata

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche una clamorosa novità di mercato in casa bianconera. Colpo a sorpresa da 50 milioni di euro, annuncio improvviso: “Lo ha chiesto Cristiano Ronaldo!” >>>VAI ALLA NOTIZIA